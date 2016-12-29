Половина сургутян проведет новогодние праздники перед телевизором

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.12.2016 11:40

5% жителей Сургута будут в новогоднюю ночь работать. Прежде всего, речь идет о таксистах и продавцах. К такому выводу пришла служба исследований Зарплата.ру.

Фото: fast-images.ru

Подработать в праздники хотят 28% сургутян. Написание статей, фотосъемка, сетевой бизнес – такие занятия будут приносить дополнительный доход жителям Сургута.

Сам новый год горожане планируют встретить в кругу семьи (56%) или в компании друзей и близких (17%). При этом 60% опрошенных будут слушать бой курантов дома, 13% – в другой стране, 9% – в гостях у друзей, 6% – в ресторане.

Посвятить праздники общению с близкими и друзьями планирует половина опрошенных. 45% отдадут предпочтение отдыху на диване перед телевизором. Кинотеатры, рестораны или поход в гости – такой вариант отдыха в праздничные дни выбирает чуть меньше – 41% горожан. Еще 10% будут заниматься ремонтом жилья.