НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре добыча нефти снизилась на 1,7 процента

29.12.2016 12:35

В целом было добыто 219 млн тонн, это на 3,7 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Фото: russianlook.com

При этом, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент по недропользованию ХМАО, добыча газа за отчетный период увеличилась на 2,3%, до 31,6 млрд кубометров, из которых 891 млн кубометров составил природный газ.

На сайте правительства ХМАО говорится, что в регионе с 2008 года сохраняется тенденция к снижению добычи нефти в среднем на 1,5% ежегодно.

«Снижение добычи связано с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов месторождений, с недостатком ресурсных мощностей из-за постепенного истощения старых месторождений и замедления темпа ввода в эксплуатацию новых», — отметили в правительстве региона.

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