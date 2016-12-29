НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Женщина с двумя детьми погибла в результате пожара в Солнечном

29.12.2016 10:13

Восьмиквартирный дом по улице Спортивной загорелся сегодня в половине шестого утра. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Как нам рассказали в администрации Сургутского района, по предварительной версии возгорание произошло в коридоре, что отрезало пути выхода через двери. Первой почувствовала запах дыма бабушка, успела разбудить 12-летнего внука, который успел выбежать из квартиры. Пыталась спасти остальных, но потеряла сознание. Мать и двое детей – 3-х и 4-х лет – погибли в результате отравления угарным газом.

Сейчас старший ребенок, не пострадавший в результате пожара, находится под присмотром. В ближайшее время его заберут родственники. Семье будет оказана необходимая помощь, добавили в администрации.

К слову, дом, в котором произошел пожар, брусчатый двухэтажный, двухподъездный. Одна квартира повреждена огнем, еще одна пострадала от воды при ликвидации возгорания. 

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