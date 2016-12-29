Вчера в Сургуте эвакуировали клиентов и персонал отделения «Альфа-банка»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.12.2016 10:30

В офисе компании нашли бесхозный пакет, рассказали «URA.Ru» в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным окружной полиции, пакет был обнаружен на банкомате в офисе, расположенном по адресу Чехова, 1. Охранники банка сообщили в дежурную часть. Клиентов и персонал, а также посетителей соседних магазинов эвакуировали. На место прибыли сотрудники всех спецслужб города.

После проверки оказалось, что содержимое пакета не представляет угрозы — в нем находился джойстик от игровой приставки, который забыл один из посетителей банка.