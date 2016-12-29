Наталья Комарова проинспектировала первый в Югре дом социального использования

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.12.2016 11:50

Он расположен в Сургуте, по адресу: ул. Ивана Захарова, 12.

Фото: admsurgut.ru

Шестнадцатиэтажное здание на 512 квартир практически готово к заселению, уже порядка 300 семей хотят стать новоселами. Это бюджетники - работники сферы образования, культуры, медицины, сотрудники правоохранительных органов и федеральных структур.

В новостройке есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 23,5 до 67 кв. м. Во всех жилых помещениях проведена внутренняя отделка, установлено санитарно-техническое оборудование. Стоимость аренды в этом доме рассчитывается на социальной основе, она не будет превышать 4,5 тысячи рублей за двухкомнатную квартиру.

1 миллиард 400 миллионов рублей – такова стоимость выкупа у застройщика: 95 процентов – это средства округа, остальное – городского бюджета. Если пилотный проект окажется удачным, его растиражируют на весь округ, сказала губернатор Югры.

«Это эффективный способ вывести людей с «серого» рынка аренды жилья, и помочь тем, кто не может взять ипотеку, жить в комфортных условиях», - отметила Наталья Комарова.