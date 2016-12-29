С 29 декабря в Сургуте официально отменен карантин

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.12.2016 12:05

Решение принято на очередном заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета.

Специалисты Роспотребнадзора по городу и району отмечают положительный эффект от ограничительных мероприятий, которые продолжались около двух недель. В целом заболеваемость среди населения снизилась в 1,6 раза, в том числе среди детей в возрасте от трех до шести лет – в 1,3 раза, а среди детей школьного возраста от семи до четырнадцати лет – в 2,7 раза.

Тем не менее, при проведении массовых культурных и спортивных праздников с участием детей необходимо соблюдать дополнительные меры: чаще проветривать закрытые помещения и проводить влажную уборку.