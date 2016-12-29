НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Выживший после пожара в Солнечном мальчик будет жить у дяди

29.12.2016 13:19

 Мальчика, потерявшего на пожаре в Солнечном мать и двух младших братьев, принял  в свою семью родной дядя, проживающий в Сургуте. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

С ним на постоянной связи находится глава поселка Игорь Наумов. Решаются вопросы об оказании необходимой материальной помощи семье и организации похорон. Пока неизвестно, кто станет официальным опекуном ребенка. Бабушка мальчика находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Подросток не останется без внимания властей поселка, школы, органов опеки, соцслужбы», - говорят в администрации Солнечного.

Напомним сегодня в половине шестого утра по улице Спортивной загорелась квартира в  восьмиквартирном доме. Женщина и вое детей – 3-х и 4-х лет – погибли. 

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