Выживший после пожара в Солнечном мальчик будет жить у дяди

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.12.2016 13:19

Мальчика, потерявшего на пожаре в Солнечном мать и двух младших братьев, принял в свою семью родной дядя, проживающий в Сургуте.

Фото: 86.mchs.gov.ru

С ним на постоянной связи находится глава поселка Игорь Наумов. Решаются вопросы об оказании необходимой материальной помощи семье и организации похорон. Пока неизвестно, кто станет официальным опекуном ребенка. Бабушка мальчика находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Подросток не останется без внимания властей поселка, школы, органов опеки, соцслужбы», - говорят в администрации Солнечного.

Напомним сегодня в половине шестого утра по улице Спортивной загорелась квартира в восьмиквартирном доме. Женщина и вое детей – 3-х и 4-х лет – погибли.