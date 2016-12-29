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Сургутская поликлиника стала лауреатом Всероссийского конкурса

29.12.2016 14:50

 Сургутская городская клиническая поликлиника №1 стала лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «услуги для населения». 

Как сообщают в пресс-службе депздрава Югры, этому предшествовал региональный этап, где сургутские медики стали лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области 2016 года».

Конкурс проводится уже 14-й раз. Его целью является содействие в повышении конкурентоспособности и заполнение внутреннего рынка страны высококачественными товарами и услугами российского производства.

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