НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Рост реальных доходов населения в 2017 году составит около 1,5 процента

29.12.2016 14:51

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. 

Это существенно выше официального прогноза Минэкономразвития, передает "Лента.ру". Последний исходит из того, что при цене на нефть в 40 долларов за баррель рост реальных доходов населения в 2017 году составит 0,2 процента, при цене в 48 долларов за баррель — 1,2 процента. 

Минэкономразвития сообщило, что реальная заработная плата в России увеличивается третий месяц подряд. Наибольший рост наблюдается в финансовой сфере, операциях с недвижимостью, сельском хозяйстве и промышленности. В тот же день первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что падение уровня доходов россиян закончилось. Власти надеются, что в 2017 году рост доходов станет «тенденцией для всех групп населения», сказал Шувалов.

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