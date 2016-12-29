Рост реальных доходов населения в 2017 году составит около 1,5 процента

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.12.2016 14:51

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Это существенно выше официального прогноза Минэкономразвития, передает "Лента.ру". Последний исходит из того, что при цене на нефть в 40 долларов за баррель рост реальных доходов населения в 2017 году составит 0,2 процента, при цене в 48 долларов за баррель — 1,2 процента.

Минэкономразвития сообщило, что реальная заработная плата в России увеличивается третий месяц подряд. Наибольший рост наблюдается в финансовой сфере, операциях с недвижимостью, сельском хозяйстве и промышленности. В тот же день первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что падение уровня доходов россиян закончилось. Власти надеются, что в 2017 году рост доходов станет «тенденцией для всех групп населения», сказал Шувалов.