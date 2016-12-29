В комплексной Спартакиаде муниципальных служащих Сургутского района может появиться новый вид спорта

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.12.2016 15:59

Предложение начать осваивать шахматы прозвучало на заседании Совета глав поселений.

Главам муниципалитетов рекомендовано уделить особое внимание пропаганде здорового образа среди населения, способствовать организации и проведению спортивно-массовых мероприятий, ну а коллективам учреждений физкультуры и спорта необходимо в большей степени информировать граждан о своей деятельности. Результатом исполнения комплексного плана к концу 2019 года предполагается значительное увеличение численности населения систематически занимающегося физической культурой.