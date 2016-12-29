НОВОСТИ «СЕВЕРА»

По факту гибели женщины и двух детей в результате пожара в поселке Солнечный возбуждено уголовное дело

29.12.2016 16:12

  Имело место «причинение смерти по неосторожности». 

Фото: 86.mvd.ru

Как сообщалось ранее,  29 декабря 2016 года около 5 часов в п. Солнечный произошло возгорание деревянного многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Спортивная, д. 3. Пожар случился в трехкомнатной квартире, где проживала семья из пяти человек.  

В результате пожара погибла 33-летняя мать и двое детей, 3-х и 4-х лет. Жизнь бабушки удалось спасти, сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. 10-летний ребенок не пострадал, успев выбежать из квартиры.

«Сейчас в качестве версий пожара следствием рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неисправная электропроводка и курение в квартире. С целью установления причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза», - рассказали в региональном СКР.

В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обслуживание электросетей дома.

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