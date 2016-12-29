Оценкой ущерба и ремонтом пострадавшей в пожаре квартиры власти Солнечного займутся в самое ближайшее время

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.12.2016 16:28

Сразу по окончании следственных действий, как только доступ в квартиру будет открыт, коммунальщики примутся за составление дефектной ведомости, рассказали нам в пресс-службе администрации Сургутского района.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Квартира, пострадавшая сегодня утром от пожара в поселке Солнечный, будет отремонтирована за счет средств бюджета сельского поселения. Об этом было сказано на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Солнечного.

Система тепло- и водоснабжения деревянного восьмиквартирного дома не пострадала. Обесточено будет лишь сгоревшее помещение. К февралю, обещают местные коммунальщики, квартира обретет жилой вид. Помочь с мебелью, предметами быта готовы также местные жители и предприниматели.

Решит ли семья возвращаться в квартиру, сегодня говорить рано и пока неуместно, добавили в администрации.