30 декабря на 941 километре автодороги «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» будут дежурить сотрудники ДПС

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.12.2016 17:04

Они проведут традиционное профилактическое мероприятие.

Акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявление и своевременное исключение из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания.