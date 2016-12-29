НОВОСТИ «СЕВЕРА»
30 декабря на 941 километре автодороги «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» будут дежурить сотрудники ДПС
- 29.12.2016 17:04
Они проведут традиционное профилактическое мероприятие.
Акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявление и своевременное исключение из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания.