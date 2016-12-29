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Глава Сургутского района уволит нескольких чиновников из-за смертельного ДТП под Ханты-Мансийском

29.12.2016 18:33

Как сообщает «КП-Югра», в районе будут отправлены в отставку ряд чиновников и руководителей спортшкол, ответственных за проведение детских спортивных мероприятий. 

Увольнения объясняются многочисленными и систематическими нарушениями правил перевозок детей. В ближайшем будущем своих мест лишаться минимум два ответственных лица. Пока их имена не известны.

Проверки спортшкол в Сургутском районе начались после автокатастрофы на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Жертвами стали юные акробаты, которые возвращались в Нефтеюганск с серебряной медалью.

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