Глава Сургутского района уволит нескольких чиновников из-за смертельного ДТП под Ханты-Мансийском

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 29.12.2016 18:33
Как сообщает «КП-Югра», в районе будут отправлены в отставку ряд чиновников и руководителей спортшкол, ответственных за проведение детских спортивных мероприятий.
Увольнения объясняются многочисленными и систематическими нарушениями правил перевозок детей. В ближайшем будущем своих мест лишаться минимум два ответственных лица. Пока их имена не известны.
Проверки спортшкол в Сургутском районе начались после автокатастрофы на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Жертвами стали юные акробаты, которые возвращались в Нефтеюганск с серебряной медалью.