НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре полностью завершено плановое обустройство 56 зимников

29.12.2016 19:17

Их общая протяженность составляет 2,5 тысячи километров, из которых 17 километров - это ледовые переправы через реки. 

«Работа по обустройству зимних дорог и переправ велась в 8 районах Югры. Самая большая протяженность зимних путей сообщения обустроена в Березовском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Октябрьском и Нижневартовском районах»,- отметил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Валерий Фомагин.

 Всего на обустройство дорог и ледовых переправ в 2016 году было направлено более 270 миллионов рублей. На всех зимних автодорогах и переправах обеспечивается безопасность дорожного движения.

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