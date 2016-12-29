НОВОСТИ «СЕВЕРА»

О режиме работы автобусных касс в здании «Аэропорта «Сургут» в новогодние праздники рассказали в «Сургуттрансагентстве»

29.12.2016 19:41

Так, 30 декабря можно приобрести билеты с 6:45 до 19:30.

31 декабря последний рейс отправится в Курган в половине восьмого вечера. Ночью 1 января междугородние автобусы из Сургута отправляться не будут. А днем первый рейс запланирован на 11:25 и доставит пассажиров в Нижневартовск. Со 2-го января рейсы будут выполняться по измененному расписанию. Подробная информация доступна по телефону справочной «Сургуттрансагентства» - 214-200.

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