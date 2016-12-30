Новогодние мероприятия для пассажиров проходят на Свердловской магистрали

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.12.2016 08:09

На всех крупных вокзалах установлены новогодние елки, помещения украшены шарами и лентами. К пассажирам выходят с поздравлениями Дед Мороз и Снегурочка, выступают творческие коллективы дворцов культуры железнодорожников.

Фото: omsk.net

Запланированы специальные концертные программы. Так, 29 декабря на вокзале Нижневартовска выступил джазовый ансамбль. 30 декабря в Сургуте духовой оркестр Дедов Морозов сыграет для посетителей инструментальные кавер-версии известных новогодних песен. В Тюмени 27 декабря уже выступил танцевальный коллектив брейк-данса «Соул форс».

В праздничный период на всех вокзалах, помимо информации о движении поездов и объявлений, по громкоговорящей связи будут звучать поздравления с Новым годом. Праздничные речи прозвучат и в поездах, а в новогоднюю ночь по громкой связи будет транслироваться обращение Президента РФ.