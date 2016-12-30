15 человек пострадали в Югре в 11 авариях

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.12.2016 10:22

Около восьми часов утра в Пыть-Яхе 27-летний водитель, управляя автомобилем «Нива Шевроле», совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110» под управлением 49-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 47-летний пассажир «ВАЗа» получили телесные повреждения.

Фото: 86.mvd.ru

В 12:05 на 28 километре автодороги «Ханты-Мансийск – Горноправдинск» 39-летний водитель, управляя автомобилем «Фредлаинер Колумбия», выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «МАН» под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя были травмированы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2188 нарушений правил дорожного движения. Задержано 22 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 16 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.