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Мошенник украл у 42-летней жительницы Сургутского района 120 000 рублей

30.12.2016 11:20

 Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД. 

На одном из интернет-сайтов женщина разместила объявление о продаже детской коляски. Покупатель нашелся довольно быстро. Он сообщил, что готов купить коляску, а деньги перевести на банковскую карту продавца.

Женщина согласилась и назвала не только номер карты, но и CVC-код, расположенный на обороте карты. После чего ей в СМС-сообщении пришел код, который она также передала мошеннику. Однако мужчина сообщил, что произвести оплату не получается и попросил предоставить номер другой банковской карты. Женщина передала ему все данные карточки своей дочери. В итоге со счета двух карт было снято 120 тысяч рублей.

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