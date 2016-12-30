В 2016 году служить отправились 1600 югорчан

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.12.2016 11:28

Основная часть новобранцев направлена на комплектование сухопутных войск, в ВДВ, ракетные войска стратегического значения, в железнодорожные войска.

Фото: admhmansy.ru

Всего через призывные комиссии Югры прошло в общей численности более 7 тысяч человек. 1 человек призван на альтернативную гражданскую службу. Уклонистов в округе становится меньше. Особый интерес молодые югорчане проявляют к службе в ВДВ, войсках специального назначения, национальной гвардии, и, особенно, к службе в Президентском полку, рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Югры, заместитель председателя призывной комиссии резервного состава Сергей Коваленко.

Он также подчеркнул, что поступающие из воинских частей в адрес комиссариата отзывы о службе югорчан в большинстве своем исключительно положительные.

Говоря о планах на 2017 год, Сергей Коваленко отметил: «Мы один раз в год, в мае, отправляем 10-15 наших новобранцев служить в Президентский полк. Будем ждать нового запроса и весной 2017. Работа ведется, люди подбираются самые подготовленные, достойные, лучшие».