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В Сургутском районе в восемнадцати населенных пунктах определены площадки для запуска пиротехники

30.12.2016 12:18

Пожарные накануне самой яркой и сверкающей ночи в году напомнили правила безопасности при организации фейерверков.

Приобретая пиротехническое изделие, обратите внимание на наличие сертификата качества. Вся информация о производителе должна быть напечатана на русском языке, а на изделиях повышенной опасности – присутствовать предупреждающие надписи. Не зажигайте салюты, ракеты и петарды на крышах домов, не запускайте их с балконов и лоджий, вблизи деревьев и линий электропередач.

При установке новогодней елки также стоит учесть несколько правил: она не должна загромождать выход из помещения, ветви ели должны находиться на расстоянии не менее метра от стен и потолка, дерево размещайте на устойчивом основании. 

 

 

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