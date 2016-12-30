В Сургутском районе в восемнадцати населенных пунктах определены площадки для запуска пиротехники

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.12.2016 12:18

Пожарные накануне самой яркой и сверкающей ночи в году напомнили правила безопасности при организации фейерверков.

Приобретая пиротехническое изделие, обратите внимание на наличие сертификата качества. Вся информация о производителе должна быть напечатана на русском языке, а на изделиях повышенной опасности – присутствовать предупреждающие надписи. Не зажигайте салюты, ракеты и петарды на крышах домов, не запускайте их с балконов и лоджий, вблизи деревьев и линий электропередач.

При установке новогодней елки также стоит учесть несколько правил: она не должна загромождать выход из помещения, ветви ели должны находиться на расстоянии не менее метра от стен и потолка, дерево размещайте на устойчивом основании.