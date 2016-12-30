Районные власти возьмут на себя организацию похорон погибших в пожаре в Солнечном

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.12.2016 12:19

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поручил соответствующим структурным подразделениям администрации рассмотреть все возможные варианты и финансовые источники оказания помощи семье, пострадавшей от пожара в поселке Солнечном.

Фото: lifeisphoto.ru

Свои соболезнования выразили Глава Сургутского района Андрей Трубецкой и Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

«Сургутский район сегодня пережил трагедию. При пожаре погибла семья: мать, двое детей и их бабушка. Гибель людей – это всегда страшно. Но особенно страшно, больно, тяжело терять детей. Соболезнуем семье погибших и искренне надеемся, что родственники найдут в себе силы и слова, чтобы поддержать мальчика, оставшегося в результате трагедии без матери и братьев.

Со своей стороны, мы обязуемся оказать семье всестороннюю помощь и внимание. Это не восполнит утрату, но, надеемся, смягчит тяжесть потери. Скорбим вместе с родными и близкими погибших» - слова приводит пресс-служба администрации Сургутского района.