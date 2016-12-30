Глава района Андрей Трубецкой с рабочей поездкой посетил поселок Федоровский

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.12.2016 12:34

Традиционно, начали с осмотра объектов, которые готовятся к строительству или уже возводятся. Среди них спортивный комплекс, в котором федоровчане нуждаются уже давно. На его строительство уже выделено 50 миллионов рублей.

На встрече с общественниками и депутатами Федоровского встал вопрос о финансировании поселения. Его на 2017 год уменьшили на 29 миллионов. Глава района, в свою очередь, предложил альтернативу в виде выделения целевых денег на нужды городского поселения.