НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Глава района Андрей Трубецкой с рабочей поездкой посетил поселок Федоровский

30.12.2016 12:34

Традиционно, начали с осмотра объектов, которые готовятся к строительству или уже возводятся. Среди них спортивный комплекс, в котором федоровчане нуждаются уже давно. На его строительство уже выделено 50 миллионов рублей. 

На встрече с общественниками и депутатами Федоровского встал вопрос о финансировании поселения. Его на 2017 год уменьшили на 29 миллионов. Глава района, в свою очередь, предложил альтернативу в виде выделения целевых денег на нужды городского поселения. 

 

 

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