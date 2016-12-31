В Сургутском районе Полицейский Дед Мороз поздравит 10 семей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.12.2016 09:16

В период Новогодних и Рождественских праздников уже не первый год сотрудники ОМВД России по Сургутскому району меняют привычное форменное обмундирование на костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Фото: 86.mvd.ru

Вооружившись волшебным посохом и мешком со сладкими подарками, полицейские приходят в гости к семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. На этот раз подарки из рук Полицейского Деда Мороза и Снегурочки получат около 10 семей. Вместе они водят хороводы, поют песни, рассказывают стихотворения и разгадывают загадки.

Пользуясь, случаем, Дед Мороз и Снегурочка напоминают ребятам о правилах поведения на улице, на дороге и в общественных местах. И конечно, самое главное пожелание – это здоровья и исполнения самых заветных желаний.