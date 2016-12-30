В Березовском районе главу поселка осудят за побои

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.12.2016 14:19

Следователями Березовского района завершено расследование уголовного дела в отношении главы поселка Игрим. Он обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщают в пресс-службе СУ СК по Югре, 28 января 2016 года глава Игрима, используя малозначительный повод, ударил местного жителя в лицо. В тоге причинил ему телесные повреждения средней степени тяжести. Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и возместил причиненный потерпевшему ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет АиФ-Югра.