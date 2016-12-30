Госдума приняла в первом чтении поправки, которые вводят приоритет ремонта над денежной выплатой по ОСАГО

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.12.2016 15:47

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки ко второму чтению комитет рассмотрит уже 10 января.

Фото: 78-today.ru

В поправках появился срок их вступления — 1 марта 2017 года. Для ДТП, случившихся после этой даты, будет действовать порядок оплаты ремонтом. В течение 20 календарных дней после подачи заявления и осмотра автомобиля независимым экспертом, страховщик выдаст направление на ремонт; сервисы должны будут соответствовать специальным требованиям (включая близость от места пребывания пострадавшего и т.д.) — их разработает ЦБ.

Страховщикам разрешат направлять машины и в сервис, «не соответствующий указанным требованиям», но владелец может не согласиться и получить деньги.

Кроме того, денежное возмещение получат автомобилисты, оказавшиеся в «тяжелых жизненных обстоятельствах»: таким обстоятельством может быть гибель автовладельца — родственникам в этом случае требуется денежная выплата, а не ремонт уже ненужного автомобиля.