В Сургуте вручили ключи детям, оставшимся без попечения родителей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.12.2016 17:17

Жилплощадь получили 28 человек. Еще пять юных сургутян въедут в собственное жилье в марте.

Фото: spb-kvartira.ru

Сами квартиры однокомнатные, с чистовой отделкой площадью 43 квадратных метров в новом доме по ул. Билецкого. Застройщик – компания «Сибпромстрой» – уже укомплектовал их мебелью, в помещениях есть шкаф, диван, стол, стулья и электроплита.

По словам начальника управления по опеке и попечительству Екатерины Собко, задолженности Администрации города по предоставлению жилья детям-сиротам в этом году нет.

«На 1 января 2016 года на учете стояло 33 ребенка этой категории, сейчас - уже 45. Сегодня Глава города вручал ключи на 28 жилых помещений. Заключен контракт еще на 5 квартир, их передача состоится в марте 2017 года. А оставшиеся 17 квартир мы выдадим в течение следующего года», - сказала Екатерина Собко. По ее словам, в Сургуте квартиры дорогие, поэтому город добавляет из своих средств. В этом году получены средства на 33 квартиры: округ выделил 72 млн рублей, от города – дополнительно 18 миллионов.