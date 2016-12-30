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МФЦ Сургутского района стал лидером в округе

30.12.2016 17:29

По итогам 2016 года МФЦ Сургутского района признан лидером по количеству предоставленных услуг физическим и юридическим лицам среди многофункциональных центров Ханты-Мансийского автономного округа. 

Учреждение на протяжении последних лет занимает верхние строчки в рейтингах среди МФЦ региона, что свидетельствует о высоком уровне предоставления услуг специалистами. Многофункциональный центр района, расположенный на территории города Лянтор (МКУ «МФЦ г. Лянтор Сургутского района»), занял второе место в окружном конкурсе «Лучший МФЦ на территории Ханты-Мансийского автономного округа».

Марина Соболева, специалист Нижнесортымского подразделения МФЦ стала второй в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ».

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