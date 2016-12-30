UTair выплатила проценты по реструктурированному долгу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.12.2016 18:22

Авиакомпания осуществила выплату процентов на общую сумму около 3 млрд. рублей по долговым обязательствам, которые были реструктурированы в 2015 году.

Большая часть заимствований авиакомпании была рефинансирована в прошлом году в два синдицированных кредита с участием 11 банков с совокупным объемом 42,6 млрд руб. и погашением через 7 и 12 лет. При этом часть кредита обеспечена гарантией Российской Федерации.

Реструктуризация задолженности, реализованная совместно с программой повышения эффективности «Импульс», позволила стабилизировать кризисную ситуацию и уже в 2016 г. достигнуть запланированных финансовой моделью результатов, рассказали в пресс-службе перевозчика.