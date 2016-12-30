Общественный патруль, следящий за чистотой и порядком, появится в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.12.2016 19:14

Планируется создать Единый регламент по благоустройству, обязательный для всех органов власти.

«Основная роль в этом вопросе отводится именно жителям. Они должны определять, какие конкретно работы необходимо сделать в каждом дворе. Каждый шаг по благоустройству должен сверяться с ожиданиями населения», - отметила губернатор Наталья Комарова.

Для этого власти региона намерены распространить деятельность «Общественного патруля», следящего за чистотой и порядком, на другие муниципалитеты Югры. В настоящее время он действует только в Нижневартовске. Активные жители города следят за состоянием детских площадок, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек, фиксируют наличие свободных территорий, которые в перспективе можно использовать под спортивные объекты.