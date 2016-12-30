В ОКБ Ханты-Мансийска остаются три человека, пострадавшие в ДТП

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.12.2016 14:42

Врачи Окружной клинической больницы выписали домой двух детей, переживших трагедию 4 декабря. Они будут продолжать амбулаторное лечение по месту жительства в Нефтеюганске.

На сегодняшний день на стационарном лечении остаются два ребенка и тренер. Все они – под контролем врачей профильных отделений, сообщает пресс-центр медучреждения. Всего за период лечения 19 пострадавших в крупной автокатастрофе под Ханты-Мансийском, выписаны 13 человек. Трое пациентов переведены в клинику нейрохирурги имени Бурденко.

Напомним, страшная авария, в результате которой погибли 12 человек, в том числе 10 детей, произошла 4 декабря. Ребята возвращались в Нефтеюганск с окружных соревнований по спортивной акробатике.