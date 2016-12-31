По традиции в уходящем году в Сургуте состоялся конкурс на лучшее новогоднее оформление

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.12.2016 11:04

Проходил он с 19 по 23 декабря.

Фото: aaa.kh.ua

К участию приглашались все: предприятия, учреждения, общества, объединения, индивидуальные предприниматели и жители города. Победители определялись по трем номинациям: «Лучшее новогоднее оформление фасада», «Лучшее новогоднее оформление территории» и «Лучшая новогодняя елка».

28 декабря в зале Дворца торжеств наградили участников, а главное – победителей конкурса. Дипломы, подарки и цветы вручил заместитель главы Администрации города Сургута Александр Пелевин.

Среди спортивных объектов за лучшее новогоднее оформление фасада: 1 место - МАУ «Ледовый дворец спорта» 2 место - СДЮСШОР №1.

Среди учреждений культуры за лучшее новогоднее оформление фасада, территории и новогодней ёлки: 1 место – у ИКЦ «Старый Сургут»; 2 место - МАУ «Городской парк», Дворец торжеств.

Среди предприятий за лучшее новогоднее оформление фасада, территории и новогодней ёлки: 1 место досталось ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Среди крупных торговых, торгово-развлекательных центров в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада, витрин»: 1 место – ТРЦ «Сургут сити Молл»; 2 место - ТРК «Союз»; 3 место – ТЦ «Лента».

Полный список есть на сайте администрации Сургута.