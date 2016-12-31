Наказание за опасное вождение могут ужесточить

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 31.12.2016 12:36
С соответствующим предложением выступил парламент Татарстана.
Фото: vmir.su
Депутаты считают, что за повторное опасное вождение необходимо лишать водителя права управлять транспортными средствами на шесть месяцев. В Госдуме данное предложение уже поддержали, сообщает «Коммерсантъ».
«Для золотой молодежи, 5 тысяч – это не деньги, поэтому их это не остановит», - заявили инициаторы.
Восьмого июня в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения, которая, в частности, запрещает опасное вождение. Это отказ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдение дистанции, бокового интервала, резкое торможение, в случае если оно не требуется для предотвращения ДТП, препятствование обгону.
Доказательством опасного вождения станут записи, установленные при помощи устройств, которыми будут оснащены, в том числе, и патрульные машины. Штраф за эти нарушения составит 5 тыс. рублей.