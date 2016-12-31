Наказание за опасное вождение могут ужесточить

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.12.2016 12:36

С соответствующим предложением выступил парламент Татарстана.

Фото: vmir.su

Депутаты считают, что за повторное опасное вождение необходимо лишать водителя права управлять транспортными средствами на шесть месяцев. В Госдуме данное предложение уже поддержали, сообщает «Коммерсантъ».

«Для золотой молодежи, 5 тысяч – это не деньги, поэтому их это не остановит», - заявили инициаторы.

Восьмого июня в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения, которая, в частности, запрещает опасное вождение. Это отказ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдение дистанции, бокового интервала, резкое торможение, в случае если оно не требуется для предотвращения ДТП, препятствование обгону.

Доказательством опасного вождения станут записи, установленные при помощи устройств, которыми будут оснащены, в том числе, и патрульные машины. Штраф за эти нарушения составит 5 тыс. рублей.