Сотрудники сургутской Госавтоинспекции поздравили участников дорожного движения с наступающим Новым годом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.12.2016 12:50

Инспекторы ГИБДД с Дедом Морозом и Снегурочкой останавливали водителей автомашин с детьми-пассажирами и поздравляли с наступающим праздником.

Фото: 86.mvd.ru

Очень приветливо встречали сказочных героев участники дорожного движения. Ребята с удовольствием рассказывали стихотворения и пели новогодние песни. К поздравлениям присоединялись и родители юных пассажиров, которые помогали своим детям поздравлять Деда Мороза. Все маленькие пассажиры и самые активные взрослые получили сладкие подарки от полицейского Деда Мороза.

Также Дед Мороз и Снегурочка на патрульном автомобиле ДПС, проехав по всем районам города, с помощью СГУ поздравили всех участников дорожного движения с наступающим праздником, напомнив о Правилах дорожного движения и пожелав безопасных дорог в новом году.