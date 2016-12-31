НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Юные инспекторы движения Сургута приняли участие в акции «Варежка добра»

31.12.2016 10:59

В ее рамках ребята самостоятельно изготовили «варежки - обереги» для ребят, которые находятся на лечении в больнице после дорожно-транспортных происшествий. 

Фото: ГИБДД Сургут

«Чудом в канун Нового года у всех является Дед Мороз - волшебник, исполняющий желание и приносящий подарки. Он ассоциируется с посохом, длинной белой бородой, нарядной шубой и, конечно же, варежками. Поэтому именно «варежку – оберег» было предложено изготовить маленьким хранителям правил дорожного движения», - рассказал Евгений Духовников, заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту.  

Юные инспекторы движения творчески подошли к изготовлению оберегов. Варежки были выполнены из ткани, фетра, связаны спицами, крючком и красиво украшены. Единственным условием стал размер варежек, а именно 7 сантиметров в длину и 3,5 сантиметра в ширину. В каждый оберег был вложен яркий листок с поздравлением к Новому году и пожеланием быстрейшего выздоровления.

57 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних произошло в Сургуте за 11месяцев 2016 года, в которых 60 детей получили ранения различной степени тяжести. 31 декабря «Варежки-обереги» вручат ребятам, которые проходят лечение в больнице Ханты-Мансийска и Сургута.

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