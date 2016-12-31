Судебные приставы Сургута провели в аэропорту акцию «Узнай о своих долгах!»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.12.2016 16:10

Порядка 30 граждан, отправляющихся в Душанбе, обратились к судебным приставам для установления наличия задолженностей по исполнительным производствам. Должников среди них не оказалось.

Каждому гражданину судебные приставы выдавали флаер с информацией об информационном сервисе «Банк данных исполнительных производств». УФССП России по ХМАО-Югре напоминает, что во избежание неприятных ситуаций каждый может самостоятельно узнать о наличии задолженностей на официальном сайте Службы - r86.fssprus.ru.