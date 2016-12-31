НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Судебные приставы Сургута провели в аэропорту акцию «Узнай о своих долгах!»

31.12.2016 16:10

Порядка 30 граждан, отправляющихся в Душанбе, обратились к судебным приставам для установления наличия задолженностей по исполнительным производствам. Должников среди них не оказалось. 

Каждому гражданину судебные приставы выдавали флаер с информацией об информационном сервисе «Банк данных исполнительных производств». УФССП России по ХМАО-Югре напоминает, что во избежание неприятных ситуаций каждый может самостоятельно узнать о наличии задолженностей на официальном сайте Службы - r86.fssprus.ru.

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