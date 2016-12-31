Две именных снежинки от Главы Ханты-Мансийска получила Ханты-Мансийская медакадемия

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.12.2016 16:18

Специальный памятный знак для молодых активистов и партнёров молодежных проектов в муниципалитете утвердили в этом году.

Это снежинка, каждый угол которой имеет свой отдельный цвет и символизирует разные направления деятельности молодежного движения города: спорт, активный полезный досуг, творческая и интеллектуальная энергия, добровольчество. Инициатором новой традиции стало управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска.

Обладателями снежинок в ХМГМА стали: начальник отдела по воспитательной работе, руководитель волонтерского объединения «РостОК!» Наталья Любякина и студент 6-го курса лечебного факультета, член студенческого Совета, член волонтерского объединения ХМГМА «РостОК», победитель городского конкурса «Студент года – 2016» среди студентов высших учебных заведений Бадуртин Сайтаджиев.