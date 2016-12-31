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Пациенты детских отделений Травматологической больницы Сургута совершили путешествие в страну «Волшебных историй»

31.12.2016 18:55

 Мальчишек и девчонок посетили главные персонажи новогодних праздников – Дед Мороз и Снегурочка. 

В подарок новогодним волшебникам дети подготовили праздничные песни, стихи, нарисовали животных и героев любимых мультфильмов. В этот день сказочные гости вручили каждому подарки: самым маленьким пациентам - книжки-малышки со стихами, девочкам – кукол, мальчикам – пазлы, а также альбомы для рисования и раскраски.

Кроме того, благодаря спонсорской помощи от фирмы «Забсибтеплоресурс» игровая комната Травматологической больницы Сургута пополнилась развивающими играми, которые объясняют правила поведения на дороге, учат технике безопасности при обращении с бытовыми приборами.

Отметим, что в настоящее время в детских нейрохирургическом и травматологическом отделениях больницы проходят лечение более 50 детей.

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