Пациенты детских отделений Травматологической больницы Сургута совершили путешествие в страну «Волшебных историй»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

31.12.2016 18:55

Мальчишек и девчонок посетили главные персонажи новогодних праздников – Дед Мороз и Снегурочка.

В подарок новогодним волшебникам дети подготовили праздничные песни, стихи, нарисовали животных и героев любимых мультфильмов. В этот день сказочные гости вручили каждому подарки: самым маленьким пациентам - книжки-малышки со стихами, девочкам – кукол, мальчикам – пазлы, а также альбомы для рисования и раскраски.

Кроме того, благодаря спонсорской помощи от фирмы «Забсибтеплоресурс» игровая комната Травматологической больницы Сургута пополнилась развивающими играми, которые объясняют правила поведения на дороге, учат технике безопасности при обращении с бытовыми приборами.

Отметим, что в настоящее время в детских нейрохирургическом и травматологическом отделениях больницы проходят лечение более 50 детей.