НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Пациенты детских отделений Травматологической больницы Сургута совершили путешествие в страну «Волшебных историй»
- 31.12.2016 18:55
Мальчишек и девчонок посетили главные персонажи новогодних праздников – Дед Мороз и Снегурочка.
В подарок новогодним волшебникам дети подготовили праздничные песни, стихи, нарисовали животных и героев любимых мультфильмов. В этот день сказочные гости вручили каждому подарки: самым маленьким пациентам - книжки-малышки со стихами, девочкам – кукол, мальчикам – пазлы, а также альбомы для рисования и раскраски.
Кроме того, благодаря спонсорской помощи от фирмы «Забсибтеплоресурс» игровая комната Травматологической больницы Сургута пополнилась развивающими играми, которые объясняют правила поведения на дороге, учат технике безопасности при обращении с бытовыми приборами.
Отметим, что в настоящее время в детских нейрохирургическом и травматологическом отделениях больницы проходят лечение более 50 детей.