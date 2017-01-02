Судебные приставы забрали водительские права у двух тысяч югорчан

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.01.2017 10:12

Речь идет о водителях, которые имеют задолженности. Общая сумма долга превышает 216 млн рублей.

Временное лишение прав действует до того момента, пока водитель не погасит свой долг, говорится в сообщении ведомства. Напомним, что в таком случае югорчанам запрещено садиться за руль. Поскольку первая же проверка на дороге приведет к выявлению правонарушения. Как следствие – водителю может грозить наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишение специального права на срок до 1 года.