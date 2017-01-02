Полицейские Сургутского района возбудили уголовное дело по факту кражи кедровых шишек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.01.2017 14:11

В дежурную часть отдела полиции г.п. Федоровский поступило сообщение от 62-летнего жителя деревни Русскинская.

Из его гаражного бокса похищено 12 мешков с кедровыми шишками, общим весом порядка 120 килограммов. Сумма ущерба, причиненного гражданину, составила около 12 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 23-летний гражданин, который признался в содеянном. Украденные шишки он уже успел продать.

Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.