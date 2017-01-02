За последние три дня в Югре произошло 17 аварий

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.01.2017 15:29

В них три человека погибли и 20 получили травмы, в том числе, двое несовершеннолетних.

Фото: 86.mvd.ru

1 января в Советском районе в 19:30 40-летний водитель снегохода въехал в бетонный блок. Он скончался на месте, его 40-летний пассажир бригадой скорой помощи был доставлен в медучреждение.

В Сургуте около шести часов утра на Нефтеюганском шоссе 23-летний водитель «Лады Приоры» не предоставил преимущества в движении встречному транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 49-летнего водителя. Водитель «Лады» получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Около 16 часов на 10 километре автодороги «Лянтор – Нижнесортымский» 24-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП был травмирован 11-летний пассажир.