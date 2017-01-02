НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Теперь закреплять дорожную безопасность дошкольники Югры будут на зимних автогородках

02.01.2017 16:48

В дошкольных учреждениях Лангепаса началось сооружение ледово-снежных композиций «Зимний автогородок». 

Фото: 86.mvd.ru

Творческий и, в то же время познавательный, процесс объединил педагогов, воспитателей и родителей маленьких воспитанников детских садов. Из снега и льда на прилегающей к детским садам территории взрослые «возводят» зимние площадки для обучения детей Правилам дорожного движения.

Все ледово-снежные фигуры оформляются яркими красками. Оформление подобных временных сооружений проходит второй год подряд по инициативе городского отдела ГИБДД при поддержке департамента образования и молодёжной политики администрации. 

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