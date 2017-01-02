UTair выиграла суд о правовой охране товарного знака UT

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.01.2017 17:30

Суд по интеллектуальным правам подтвердил права авиакомпании UTair на товарный знак UT для использования на одежде.

Фото: greecetoday.ru

В 2016 году японская компания Fast Retailing Co., Ltd. (владеющая в России сетью магазинов одежды Uniqlo) обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака UT авиакомпании UTair в отношении всех товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг. А именно, в различных видах одежды, обуви и головных уборов, для которых такой товарный знак был зарегистрирован.

Иск был мотивирован желанием истца самостоятельно использовать данный товарный знак. Однако данное заявление было удовлетворено лишь частично. Обобщенная рубрика 25 класса «одежда», как единая товарная позиция, согласно решению суда, осталась за авиакомпанией UTair, что свидетельствует о сохранении её исключительного права на товарный знак UT в отношении одежды. Также авиакомпания UTair сохранила за собой право на данный товарный знак для обуви и головных уборов.

«Стоит отметить, что авиакомпания UTair обладает исключительным правом на товарный знак UT в отношении ряда товаров и услуг начиная с 2003 года. Согласно ГК РФ, без разрешения правообладателя никто не вправе использовать обозначения, сходные с его товарным знаком, на товарах, для индивидуализации которых он зарегистрирован, или на однородных товарах», - говорится в официальном сообщении перевозчика.