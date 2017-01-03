PechaKucha Night vol.10 ищет спикеров

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.01.2017 09:43

В январе продвинутая молодёжь Сургута решила объединиться в творческом порыве и провести десятую юбилейную вечеринку, тема которой свитер-пати.

Фото: vk.com

Тёплые свитера и кофты с оленями, вязаные шерстяные носки и шарфы, уютные пледы и согревающие напитки - все это обязательные атрибуты юбилейной вечеринки. Место для творческой встречи выбрано концептуальное - СИА-ПРЕСС центр (бульвар Свободы, 1). Именно сюда 28 января в 17:00 приглашают всех желающих проникнуться настроением образовательно-развлекательной вечеринки, духовно обогатиться и замечательно провести время.

Спикером необычной вечеринки может стать тот, кто хочет им стать. Прием заявок на PechaKucha Night_vol.10 открыт для всех до 10 января 2017 года. Для этого на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. необходимо выслать краткое описание презентации, информацию о себе и контактные данные (ФИО, телефон, e-mail). Как правило, темы не ограничены.

История «PechaKucha» (что в переводе с японского языка означает «бла-бла-бла») началась в Токио, в архитектурно-дизайнерском бюро в 2003 году, когда руководители архитектурной компании попытались превратить нудные конференции в нечто динамичное и интересное. Проект удался и сегодня в «PechaKucha» состоят 900 городов-участников по всему миру, среди которых и Сургут.