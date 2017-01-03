Опубликовано расписание Богослужений на праздник Рождества Христова в храмах Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.01.2017 14:17

Церковные службы будут проводиться в девяти местах. В том числе, на территории строящегося Троицкого собора (на пересечении проспекта Мира и улицы Островского).

Фото: iverski.prihod.ru

1. Собор Преображения Господня (ул. Мелик – Карамова) - в 00:00 (06.01.2017) и в 09:00 (07.01.2017)

2. Храм в честь свт. Николая Чудотворца (ул. Заводская, 31) - в 00:00 (06.01.2017) и в 09:00 (07.01.2017)

3. Храм в честь св. вмч. Георгия Победоносца (ул. Университетская, 12) - в 00:00 (06.01.2017)

4. Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (пр-д Кедровый, 4, НГДУ) - в 00:00 (06.01.2017)

5. Женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Умиление» (ул. Крылова 18) - в 00:00 (06.01.2017)

6. Храм в честь свт. Луки (Нефтеюганское шоссе 20/2) - в 00:00 (06.01.2017) и в 09:30 (07.01.2017)

7. Храм всех Святых в земле Сибирской Просиявших (ул. Энергетиков, 2) - в 00:00 (06.01.2017)

8. Храм в честь праведного Лазаря Четверодневного (на Городском кладбище) - в 00:00 (06.01.2017)

9. Временный храм на территории строящегося Троицкого собора (на пересечении проспекта Мира и улицы Островского) - в 00:00 (06.01.2017)