НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19 новых автобусов получат муниципалитеты Югры

03.01.2017 18:03

Большая часть из них куплена в рамках реализации программы «Доступная среда» за счет окружного бюджета. 

Машины соответствуют всем требованиям для перевозки маломобильных групп населения. У каждого транспортного средства – опознавательные наклейки, удобные широкие двери и низкий пол. Еще семь автобусов, предназначенных для работы на межмуниципальных маршрутах, оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографами и видеокамерами. Вся закупленная в этом году техника будет распределена по муниципалитетам.

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