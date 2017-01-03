19 новых автобусов получат муниципалитеты Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.01.2017 18:03

Большая часть из них куплена в рамках реализации программы «Доступная среда» за счет окружного бюджета.

Машины соответствуют всем требованиям для перевозки маломобильных групп населения. У каждого транспортного средства – опознавательные наклейки, удобные широкие двери и низкий пол. Еще семь автобусов, предназначенных для работы на межмуниципальных маршрутах, оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографами и видеокамерами. Вся закупленная в этом году техника будет распределена по муниципалитетам.