НОВОСТИ «СЕВЕРА»

«Порт» приглашает 8 января на открытие второй выставки Нади Макаренко «Мы»

04.01.2017 11:28

На этот раз в центре внимания автора оказались люди. 

В экспозицию вошли картины, изображающие человека во всех его проявлениях – одинокого и влюблённого, грустного и смешного, нелепого и смелого, страшного и милого, глупого и задумчивого, уродливого и невероятно красивого.  Надя вдохновляется работами известного американского астрофизика Лоуренса Максвелла Краусса и астронома, выдающегося популяризатора науки Карла Сагана.  

Условно выставку можно поделить на две части: одна о «внутреннем космосе», сумасшествии, сознании, психике, а вторая о взаимодействии человека с внешним миром.  Выставка продлится до второй половины февраля. 

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