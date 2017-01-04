«Порт» приглашает 8 января на открытие второй выставки Нади Макаренко «Мы»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.01.2017 11:28

На этот раз в центре внимания автора оказались люди.

В экспозицию вошли картины, изображающие человека во всех его проявлениях – одинокого и влюблённого, грустного и смешного, нелепого и смелого, страшного и милого, глупого и задумчивого, уродливого и невероятно красивого. Надя вдохновляется работами известного американского астрофизика Лоуренса Максвелла Краусса и астронома, выдающегося популяризатора науки Карла Сагана.

Условно выставку можно поделить на две части: одна о «внутреннем космосе», сумасшествии, сознании, психике, а вторая о взаимодействии человека с внешним миром. Выставка продлится до второй половины февраля.