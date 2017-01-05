НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Встреча Нового года в Сургуте закончилась убийством

05.01.2017 15:10

Как сообщает следственное управление СКР по ХМАО, в Сургуте в новогоднюю ночь произошло убийство. 

Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого двадцатипятилетнего сургутянина. Он встречал Новый Год в компании друзей в одной из квартир по улице Бажова города Сургута. Около 3 часов подвыпившие приятели повздорили, и злоумышленник нанес потерпевшему 1987 года рождения множество ножевых ранений. Мужчина умер. Напавший на него сургутянин задержан. Ведутся следственные действия, пишет КП-Югра.

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