Встреча Нового года в Сургуте закончилась убийством

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.01.2017 15:10

Как сообщает следственное управление СКР по ХМАО, в Сургуте в новогоднюю ночь произошло убийство.

Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого двадцатипятилетнего сургутянина. Он встречал Новый Год в компании друзей в одной из квартир по улице Бажова города Сургута. Около 3 часов подвыпившие приятели повздорили, и злоумышленник нанес потерпевшему 1987 года рождения множество ножевых ранений. Мужчина умер. Напавший на него сургутянин задержан. Ведутся следственные действия, пишет КП-Югра.