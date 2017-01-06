НОВОСТИ «СЕВЕРА»

К Новому году без пожаров призывают жителей Лангепаса сотрудники МЧС

06.01.2017 13:26

 Спасатели ежедневно проводят профилактические рейды в жилом секторе и садово-огороднических товариществах, без внимания не остаются и владельцы гаражей. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

С наступлением холодов, хозяева дачных домиков, гаражей используют отопительные электроприборы и не всегда заводского изготовления, эксплуатируют их с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности: устанавливают обогреватель вблизи легковоспламеняющихся предметов, на сгораемую поверхность, с открытой спиралью. Все эти нарушения приводят к пожарам.

В ходе очередного рейда спасатели настоятельно рекомендовали таким жильцам устранить нарушения и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

В качестве дополнительной информации сотрудники МЧС рассказали о конкретных пожарах, причиной которых стали  электрообогревательные приборы кустарного изготовления. Владельцам квартир, а также прохожим были вручены памятки на противопожарную тематику.

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