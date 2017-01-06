НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В ИКЦ «Старый Сургут» отменены мероприятия, приуроченные к празднованию Рождества Христова

06.01.2017 15:02

Это связано с установившейся низкой температурой воздуха и сделано во избежание негативных последствий для здоровья горожан. 

Фото: ruforum.de

Отменено народное гуляние «Светлый праздник Рождества» на территории ИКЦ «Старый Сургут» и праздничный салют 7 января, а также мероприятие «Пришла в гости коляда, отворяйте ворота» 8 января. Мероприятия, проходящие не на открытом воздухе, проводятся согласно графику.

Напомним, что с 18.00 четвертого января в Сургуте введен режим повышенной готовности в связи с аномально низкой температурой. В целях организации постоянного контроля за устойчивой работой систем жизнеобеспечения города создан оперативный штаб.

Аварийно-восстановительные бригады подведомственных предприятий департамента городского хозяйства готовы к своевременному реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций.

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